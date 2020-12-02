Илон Маск: люди высадятся на Марс через шесть лет (а если повезет, то и через четыре)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. Об этом он рассказал на церемонии вручения премии немецкого издательского и медиаконцерна «Аксель Шпрингер».
Маск отметил, что компания осуществит высадку космонавтов в течение шести лет «с высокой вероятностью». «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — уточнил он.
Также гендиректор американской космической компании заявил, что отправить на Марс беспилотную миссию Space X собираются в течение двух лет.
На вопрос, когда Маск сам совершит свое первое путешествие на орбиту, предприниматель ответил, что это может произойти через два-три года. Он отметил, что его главная цель — сделать технологию космических путешествий доступной для большого количества людей. Маск надеется, что колонизаторы с Земли смогут жить на разных планетах, в том числе иметь базу на Луне.
В конце ноября Маск стал вторым в списке богатейших людей на Земле по версии Bloomberg. По оценке издания, после роста акций Tesla на фондовых торгах его состояние увеличилось на 7,2 млрд долларов. Сейчас оно составляет порядка 128 млрд долларов. Богаче Маска теперь только глава Amazon Джефф Безос, состояние которого насчитывает 182 млрд долларов.