Илон Маск: люди высадятся на Марс через шесть лет (а если повезет, то и через четыре)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. Об этом он рассказал на церемонии вручения премии немецкого издательского и медиаконцерна «Аксель Шпрингер».

Маск отметил, что компания осуществит высадку космонавтов в течение шести лет «с высокой вероятностью». «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — уточнил он.

Также гендиректор американской космической компании заявил, что отправить на Марс беспилотную миссию Space X собираются в течение двух лет.

На вопрос, когда Маск сам совершит свое первое путешествие на орбиту, предприниматель ответил, что это может произойти через два-три года. Он отметил, что его главная цель — сделать технологию космических путешествий доступной для большого количества людей. Маск надеется, что колонизаторы с Земли смогут жить на разных планетах, в том числе иметь базу на Луне.