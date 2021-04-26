В России за сутки выявили 8803 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8803 случая коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 23 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 771 372. За последние сутки вылечился 6631 человек, за все время — 4 343 229. За сутки умерли 356 пациентов, за весь период — 108 588.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 147,2 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (32 млн). На втором месте Индия (16,9 млн), на третьем — Бразилия (14,3 млн), на четвертом — Франция (5,5 млн).