В России выявили 8780 случаев коронавируса за последние сутки

В России выявили 8780 случаев коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 48 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране выросло до 4 762 569. За последние сутки вылечились 7540 человек, за все время — 4 388 008. За сутки умерли 332 пациента, за весь период — 108 232.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 146,4 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (32 млн), на втором — Индия (16,9 млн). За ними идут Бразилия (14,3 млн) и Франция (5,5 млн).