В России выявили 8780 случаев коронавируса за последние сутки

В России выявили 8780 случаев коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 48 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.