Противостояние молодежных банд в тизере «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

«Вестсайдская история» — это история Ромео и Джульетты, перенесенная на Манхэттен 1950-х годов. Тони и Мария влюбляются друг в друга, несмотря на то, что они принадлежат противоборствующим молодежным группировкам.

Компания 20th Century Studios представила тизер экранизации мюзикла «Вестсайдская история», которую снял Стивен Спилберг . Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Роли в новом фильме исполнили Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос и Дэвид Альварез. Производством картины занималась компания Amblin Entertainment. Премьера намечена на 10 декабря.

Сейчас Стивен Спилберг вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами,

известными как создатели сериала «Очень странные дела», работает над экранизацией романа «Талисман» Стивена Кинга, который он написал в соавторстве с Питером Страубом. Шоураннером и сценаристом многосерийной адаптации выступит исполнительный продюсер «Очень странных дел» Кертис Гвинн.