Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»

Режиссер Стивен Спилберг вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами, известными как создатели сериала «Очень странные дела», экранизируют роман «Талисман» Стивена Кинга, который он написал в соавторстве с Питером Страубом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннером и сценаристом многосерийной адаптации выступит исполнительный продюсер «Очень странных дел» Кертис Гуинн. Продюсерами проекта станут сам Стивен Кинг и компания Paramount Television.

Спилбергу принадлежат права на экранизацию уже почти 40 лет. В 1982 году он был настолько очарован «Талисманом», что оформил права за два года до того, как книга была опубликована. Сериал будет выпущен на платформе Netflix, о сроках выхода пока не сообщается.

В настоящее время сценарист и режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Скотт Пилигрим против всех» и «Зомби по имени Шон», работает над новой экранизацией книги Стивена Кинга «Бегущий человек». Кинематографист сам напишет сценарий киноадаптации, и поможет ему в этом Майкл Бакалл, известный по проектам «Маниакальный» и «Мачо и ботан».