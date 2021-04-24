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В России выявили 8828 новых случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:17

В России за последние сутки выявили 8828 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 12 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 753 789. За последние сутки вылечились 9254 человека, за все время — 4 380 468. За сутки умерли 399 пациентов, за весь период — 107 900.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 145,6 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31,9 млн), на втором — Индия (16,6 млн). За ними идут Бразилия (14,2 млн) и Франция (5,5 млн).

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