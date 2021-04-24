В России выявили 8828 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8828 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 12 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.