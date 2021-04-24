Почти четверть россиян взяла отпуск на продленные майские выходные

23% россиян успели оформить отпуск в с 4 по 7 мая. Отдых часть россиян запланировала еще до объявления президентом увеличенных майских праздников, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

В майский отпуск 35% опрошенных россиян поедут на дачу, 24% планируют путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. Остальные 37% ответили, что проведут нерабочие дни дома. В опросе приняли участие 5000 респондентов по всей России.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может вызвать конфликт на рабочем месте. «И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — посоветовала персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина.

Накануне Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками — 4, 5, 6 и 7 мая — нерабочими. Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор — глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.