В Петербург перенесли три матча Евро-2020 из Дублина

Три матча чемпионата Европы-2020 перенесены из Дублина в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Речь идет о матчах группы E: между Польшей и Словакией (14 июня), Швецией и Словакией (18 июня), а также Швецией и Польшей (23 июня).

Еще одна игра, которая должна была пройти в Дублине, 1/8 финала, перенесена на лондонский стадион «Уэмбли». Кроме того, матчи, запланированные в Бильбао, состоятся вместо него в Севилье.

Петербург также примет четыре запланированных ранее матча: между Бельгией и Россией (12 июня), Финляндией и Россией (16 июня), Финляндией и Бельгией (21 июня), а также ¼ финала (2 июля).

Евро-2020, перенесенный с прошлого года из‑за пандемии COVID-19, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. На всех спортивных объектах будут соблюдаться антикоронавирусные меры предосторожности.