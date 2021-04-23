Космический корабль Crew Dragon-2 от SpaceX стартовал к МКС

На борту корабля компании Илона Маска SpaceX находятся четыре астронавта. Среди них сотрудники НАСА Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро, Томас Песке из Европейского космического агентства (ESA) и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции. Об этом сообщило НАСА в своем твиттере.

Это второй полет многоразовой спускаемой капсулы корабля с территории США к МКС после того, как НАСА завершило программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».

Первый совмечтный запуск пилотируемого космического корабля из США состоялся весной 2020-го. Его совместно организовали компания SpaceX и НАСА.