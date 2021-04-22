Минтруд рассмотрит возможность продления майских праздников

Министерство труда получило предложения увеличить продолжительность майских праздников и сейчас изучает их. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — заявил он.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал идею увеличить майские, но за счет сокращения новогодних каникул. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что майские продлят из‑за эпидемиологической обстановки.

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что правительство и администрация президента изучают возможность продлить майские с 1 по 10 мая. Такой сценарий, по словам источников, подготовил Роспотребнадзор в качестве меры против распространения COVID-19.

Согласно календарю, опубликованному Рострудом, в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие.