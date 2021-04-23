ГИБДД расширит перечень неисправностей автомобилей, за которые будут штрафовать

Госавтоинспекция подготовила проект новых правил дорожного движения. Уже весной 2022-го водителей начнут штрафовать по расширенному списку технических несиправностей, пишет «Коммерсант».
В перечень условий, при которых нельзя использовать транспортные средства, вошли:
- шипованные покрышки летом или летняя резина зимой;
- защитные пленки на стеклах фар;
- отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар;
- поврежденный бампер;
- мешающий обзору видеорегистратор;
- отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности
- ошибки в бортовом компьютере;
- отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков;
- «конструкции из стали или аналогичных материалов», выступающие вперед относительно линии бампера.
За нарушение пункта из списка инкспекторы будут оформлять протокол по статье 12.5 КоАП. Водителю будет грозить наказание от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав.
Суммарная задолженность россиян по штрафам ГИБДД увеличилась на 1 млрд рублей с прошлого года. В начале 2020-го сумма составляла 10,4 млрд рублей, а к 1 января 2021-го — около 11,3 млрд.