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Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли примерно на 1 млрд рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 9:45

Суммарная задолженность россиян по штрафам ГИБДД увеличилась на 1 млрд рублей с прошлого года. В начале 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей, а к 1 января 2021-го — около 11,3 млрд, сообщает ТАСС.

Количество дел, переданных судебным приставам, выросло на 1,5 млн рублей. Средняя сумма долга составила 830 рублей — на 15 рублей меньше, чем в 2019 году.

Выросло число нарушений, которые выявили видеокамеры. Большинство штрафов было выписано за превышение скорости — 124 млн, а 13,6 млн — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Также водители забывали пристегиваться, проезжали на красный свет или отказывались от оформления обязательной страховки.

В начале января Минюст и МВД предложили лишать водителей прав на полтора года за три грубых нарушения ПДД, допущенных в течение года. В том числе, за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие.

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