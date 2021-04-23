В России выявили 8840 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8840 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 156 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.