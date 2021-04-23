В России выявили 8840 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8840 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 156 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 744 961. За последние сутки вылечились 9407 человек, за все время — 4 371 214. За сутки умерли 398 пациентов, за весь период — 107 501.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 144,7 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31,9 млн), на втором — Индия (16,2 млн). За ними идут Бразилия (14,1 млн) и Франция (5,4 млн).