перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Feduk/YouTube В новом клипе Feduk появилась его девушка и красивые морские пейзажи
В новом клипе Feduk появилась его девушка и красивые морские пейзажи 12:10
В России выявили 8996 новых случаев коронавируса 11:43
Зрители пожаловались на качество повторного проката «Властелина колец» 11:37
Cirque du Soleil возобновляет выступления. Обещают и российские гастроли! 11:36
Минтруд рассмотрит возможность продления майских праздников 10:31
NASA/YouTube Ровер НАСА впервые получил кислород из атмосферы Марса
Ровер НАСА впервые получил кислород из атмосферы Марса 10:16
В мобильной версии Twitter теперь можно загружать и просматривать фото в 4K 9:50
Клеопатра Колман проходит через все круги ада в новом клипе Deftones 9:14
Samsung предложила перепрограммировать устаревшие гаджеты и использовать их в умном доме 3:05
На Netflix выйдет байопик группы Kiss. Его снимет Йоаким Реннинг 2:16
Max Libertine/Unsplash Исследование: 84% россиян готовы использовать феминитивы
Исследование: 84% россиян готовы использовать феминитивы 1:06
«Заднеприводные уроды»: ЛГБТ-читателей возмутила книга Никиты Жукова. Она вышла в издательстве «АСТ» 0:29
Юный любитель истории убедил маму отнести картину на реставрацию. Она оказалась раритетом XVII века 0:25
Foo Fighters сходят с ума в галлюциногенном клипе «Chasing Birds» Вчера в 23:48
Netflix показал трейлер фантастического триллера «Кислород». В нем девушку пленил ИИ Вчера в 23:22
Pixabay/UrsusX В Петербурге пенсионеру дали условный срок за разглашение гостайны. Он продал карты за 9000 рублей
В Петербурге пенсионеру дали условный срок за разглашение гостайны. Он продал карты за 9000 рублей Вчера в 23:05
У ситкома «Как я встретил вашу маму» появится продолжение. В главной роли — Хилари Дафф Вчера в 22:15
Киру Ярмыш арестовали на 10 суток за нарушение правил проведения митинга Вчера в 22:13
В «Гоголь-центре» пройдет выставка «Россия в квадрате». На ней будут фото российской провинции Вчера в 21:44
МВД: на акцию в поддержку Навального в Москве вышли 6000 человек, в Петербурге — 4500 Вчера в 21:26
Отключить рекламу

В России выявили 8996 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:43

В России за сутки выявили 8996 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 725 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 736 121. За последние сутки вылечились 8934 человека, за все время — 4 361 807. За сутки умерли 397 пациентов, за весь период — 107 103.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 143,8 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31,8 млн), на втором — Индия (15,9 млн). За ними идут Бразилия (14,1 млн) и Франция (5,4 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить