В России выявили 8996 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8996 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 725 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 736 121. За последние сутки вылечились 8934 человека, за все время — 4 361 807. За сутки умерли 397 пациентов, за весь период — 107 103.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 143,8 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31,8 млн), на втором — Индия (15,9 млн). За ними идут Бразилия (14,1 млн) и Франция (5,4 млн).