Ученые в США создали биоразлагаемый пластик. Он распадается в воде за несколько дней

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали биоразлагаемый пластик, который полностью разлагается воде или компостной яме за несколько дней. Об этом сообщает Science News.

Специалисты добавили в пластик ферменты, разрушающие материал до нетоксичных молекул, и это привело к тому, что его вредные частицы растворились. В таком пластике содержится всего 0,02% ферментов от общей массы, поэтому его свойства не ухудшаются. Из него можно производить экологически чистую упаковку для еды и одноразовую посуду.