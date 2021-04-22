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Ученые в США создали биоразлагаемый пластик. Он распадается в воде за несколько дней

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:54

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали биоразлагаемый пластик, который полностью разлагается воде или компостной яме за несколько дней. Об этом сообщает Science News.

Специалисты добавили в пластик ферменты, разрушающие материал до нетоксичных молекул, и это привело к тому, что его вредные частицы растворились. В таком пластике содержится всего 0,02% ферментов от общей массы, поэтому его свойства не ухудшаются. Из него можно производить экологически чистую упаковку для еды и одноразовую посуду.

Такая технология применима не ко всем пластмассам, потому что их молекулярные структуры различаются. Это ограничение сейчас пытаются преодолеть ученые. Они уже подали заявку на патент, а один из авторов работы основал стартап, чтобы вывести технологию на рынок.

В марте специалисты из Йельского университета создали биопластик, состоящий в основном из опилок. Он способен полностью разложиться за три месяца. Исследователи добавили в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы получилась жидкость из органических полимеров и целлюлозы. Раствор позволил сформировать листы, которые в дальнейшем можно вернуть в исходное состояние и использовать повторно.

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