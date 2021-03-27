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Американские ученые создали биопластик. Он разлагается за три месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 15:59

Ученые из Йельского университета разработали биопластик, состоящий в основном из опилок. Он способен полностью разложиться за три месяца, пишет ScienceDaily.

Исследователи добавили в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы получилась жидкость из органических полимеров и целлюлозы. Раствор позволил сформировать листы, которые в дальнейшем можно вернуть в исходное состояние и использовать повторно.

С получившимся биопластиком ученые провели ряд экспериментов. Выяснилось, что он выдерживает повреждения, воду и ультрафиолетовое излучение.

Затем материал закопали в землю, чтобы проверить его экологичность. Он начал разрушаться уже через две недели, а через месяц разложился.

В феврале Coca-Cola объявила, что будет производить бутылки для своих напитков в США только из переработанного пластика. Такая тара появится американских магазинах в течение 2021 года, при этом стоить они будут столько же, сколько и в привычной бутылке.

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