МОК создаст Олимпиаду по киберспорту. Первая серия пройдет в преддверии Игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с Томасом Бахом объявил о создании Олимпийской виртуальной серии. Об этом сообщает Cybersport.ru.

МОК запустит соревнования в партнерстве с пятью различными международными спортивными федерациями и издателями Игр. Это будет первая в истории комитета серия состязаний по физическим и нефизическим виртуальным видам спорта, имеющим олимпийскую лицензию.

Соревнования пройдут в преддверии Олимпийских игр в Токио с 13 по 23 мая. Спортсмены будут выступать в дисциплинах, среди которых бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт. Участники будут играть в EBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Zwift, Virtual Regatta и Gran Turismo.

Маркетингом и продюсированием займется турнирный оператор DreamHack. Возможность участия в будущих играх Олимпийской виртуальной серии рассмотрят Международная федерация футбола (FIFA), Международная федерация баскетбола (FIBA),

Международная федерация тенниса (ITF) и Всемирная федерация тхэквондо (WT).

В прошлом году МОК включил брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.