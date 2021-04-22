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The White Stripes ведут торги коллекции NFT. Ее создали на основе ремикса песни «Seven Nation Army»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:49

Группа The White Stripes открыла распродаже своей коллекции NFT. Об этом коллектив сообщил в инстаграме.

Коллекцию создали на основе ремикса песни «Seven Nation Army», который в 2011 году создал электронный коллектив The Glitch Mob. Трек был выпущен неофициально, но смог приобрести большую популярность.

The White Stripes на платформе Nifty Gateway подготовили токены с шестью роликами, отсылающими к оригинальному клипу, который дуэт выпустил в 2003 году. Первое видео, «Remix 001», выставлено на аукцион, и на момент написания заметки за него предлагали 11 тыс. долларов. Победитель торгов также получит тестовую версию виниловой пластинки с треком.

Клипы «Remix 002», «Remix 003» и «Remix 004» выпущены по фиксированной стоимости ограниченным тиражом токенов. К видео «Remix 004» подготовили 333 NFT стоимостью 100 долларов, и сейчас они уже раскуплены. «Remix 002» и «Remix 003» выпущены более ограниченным тиражом и стоят дороже — их распродажа еще не закрылась. Для роликов «Remix 005» и «Remix 006» сделали по 9999 токенов, и пока что за каждый из роликов заплатили меньше 100 раз.

The Glitch Mob слили свой ремикс на «Seven Nation Army» еще в 2011 году, но сегодня The White Stripes выпустят его официально на носителях и всех популярных стриминговых платформах.

Параллельно с группой Джека Уайта распродажу своей NFT-коллекции ведет рэпер A$AP Rocky. На торгах можно приобрести отрывок песни «Sandman», которую он исполнил впервые в январе, в день памяти участника A$AP Mob Стивена Родригеса, известного как A$AP Yams.

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