The White Stripes ведут торги коллекции NFT. Ее создали на основе ремикса песни «Seven Nation Army»

Коллекцию создали на основе ремикса песни «Seven Nation Army», который в 2011 году создал электронный коллектив The Glitch Mob. Трек был выпущен неофициально, но смог приобрести большую популярность.

The White Stripes на платформе Nifty Gateway подготовили токены с шестью роликами, отсылающими к оригинальному клипу, который дуэт выпустил в 2003 году. Первое видео, «Remix 001», выставлено на аукцион, и на момент написания заметки за него предлагали 11 тыс. долларов. Победитель торгов также получит тестовую версию виниловой пластинки с треком.

Клипы «Remix 002», «Remix 003» и «Remix 004» выпущены по фиксированной стоимости ограниченным тиражом токенов. К видео «Remix 004» подготовили 333 NFT стоимостью 100 долларов, и сейчас они уже раскуплены. «Remix 002» и «Remix 003» выпущены более ограниченным тиражом и стоят дороже — их распродажа еще не закрылась. Для роликов «Remix 005» и «Remix 006» сделали по 9999 токенов, и пока что за каждый из роликов заплатили меньше 100 раз.