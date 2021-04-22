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Ровер НАСА впервые получил кислород из атмосферы Марса

Виктория Шанина
Сегодня в 10:16

НАСА поделилось очередным достижением ровера Perseverance. На 60-й день пребывания на Марсе он впервые смог получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Ученые установили на марсоходе экспериментальный инструмент MOXIE. Прибор, размером с тостер, позволил добыть 5,37 грамм кислорода. Такого количества хватит, чтобы космонавт мог находиться на планете вне космического аппарата около 10 минут.

Джим Рейтер из Управления космических технологий НАСА заявил, что кислород также нужен для производства топлива на Марсе. По его словам, MOXIE приближает момент, когда люди смогут высадиться на Красной планете.

«Это решающий первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У MOXIE есть над чем поработать, но результаты, которые продемонстрировала эта технология, многообещающие. Мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе», — сказал Рейтер.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля. Процесс приземления в космическом агентстве назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Теперь марсоход займется поисками признаков биологических организмов.

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