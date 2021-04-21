Foo Fighters сходят с ума в галлюциногенном клипе «Chasing Birds»

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила анимационный клип на трек «Chasing Birds» со своего последнего альбома «Medicine at Midnight». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В начале ролика участники группы оказываются в пустыне, где начинают происходить странные вещи. Они встречают говорящий кактус, плавятся на солнце, как мороженое, путешествуют по внутренностям монстра и в конце концов находят долгожданный оазис.