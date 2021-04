Foo Fighters сходят с ума в галлюциногенном клипе «Chasing Birds»

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила анимационный клип на трек «Chasing Birds» со своего последнего альбома «Medicine at Midnight». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Над созданием видео работала студия Bomper — на ее счету другой клип группы — «No Son Of Mine». Визуальные эффекты и психоделическая атмосфера «Chasing Birds» напоминают один из самых известных клипов Foo Fighters — «Everlong».

«Chasing Birds» вошла в десятый альбом «Medicine At Midnight», релиз которого состоялся 5 февраля. Она стала четвертым синглом с пластинки после «Shame Shame», «No Son Of Mine» и «Waiting On A War». Релиз вместе с Foo Fighters спродюсировал Грег Керстин — соавтор таких исполнителей, как Адель, Сиа, Лили Аллен и Pink.