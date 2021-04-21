«Вкусвилл» начнет продавать фастфуд в фудтраках

«Вкусвилл» собирается протестировать новый формат продажи фастфуда — через передвижные фудтраки. Об этом сообщает Forbes.

Издание обратило внимание, что официальный аккаунт ритейлера на hh.ru разместил вакансию «повара-кассира в фудтрак». Представитель «Вкусвилла» Мария Радченко пояснила, что на данный момент полноценного формата у сети нет. «Есть небольшой эксперимент, тестовая история», — отметила она.

Согласно описанию вакансии, кандидат должен иметь опыт работы в фудтраках от одного года. Его основной обязанностью будет приготовление бургеров, хот-догов и сэндвичей. Первая точка, судя по объявлению, появится на «Речном вокзале».

«Вкусвилл», который в основном специализируется на продаже продуктов для здорового питания, развивает также сеть кафе в своих магазинах. В ассортименте таких кафе — выпечка, десерты, кофе, напитки и другие продукты под собственной торговой маркой ритейлера. Кроме того, компания продает снеки, сладости и напитки через вендинговые автоматы и киоск.