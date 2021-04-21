Джонни Депп пригласил россиян в кино на фильм «Великий». Для этого он заговорил по-русски

Джонни Депп произнес несколько слов по-русски, чтобы пригласить россиян в кино на фильм «Великий», в котором он исполнил главную роль. Обращение актера к зрителям появилось на ютьюб-канале компании Exponenta Film.
Депп сказал в начале видео по-русски: «Привет, Россия», после чего заявил, что «Великий» — важная история, и он надеется что «она вдохновит каждого». После это он снова перешел на русскую речь, чтобы поблагодарить зрителей.
Действие фильма разворачиваются в 1970-е годы. Американский военный фотограф Юджин Смит делает репортаж об экологической катастрофе в японском прибрежном городе Минамата. Его работа становится резонансной, но сам Смит столкнется с множеством проблемами, в том числе, с преодолением самого себя. Премьера ленты намечена на 22 апреля.
В марте компания Saban Films представила трейлер фильма «City of Lies» («Город лжи»), рассказывающий о расследовании убийства рэпера Notorious B.I.G. Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп и Форест Уитакер. Режиссером выступил Брэд Фурман, снявший криминальную драму «Афера под прикрытием».