Джонни Депп расследует убийство Notorious B.I.G. в трейлере фильма «Город лжи»

Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп и Форест Уитакер. Режиссером выступил Брэд Фурман, снявший криминальную драму «Афера под прикрытием». «Город лжи» основан на книге «LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal» Рэндалла Салливана.

Фильм должен был выйти в 2018 году, но его сняли с проката за месяц до премьеры из‑за скандала с Джонни Деппом, на которого подал в суд участник съемочной команды за нападение во время работы над картиной. Теперь картина выйдет 19 марта в кинотеатрах и 9 апреля на стриминговых сервисах.