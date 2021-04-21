Netflix потратит 17 млрд долларов на создание контента в 2021 году. Сервис анонсировал премьеры

Netflix в этом году потратит более 17 млрд долларов на создание контента. Об этом говорится в отчете компании.

Представители платформы отметили, что задержки производства из‑за пандемии привели к тому, что сервис усилит во второй половине текущего года работу над вернувшимися и новыми проектами. В прошлом году Netflix потратил 11,8 млрд долларов на создание контента.

Сейчас темпы роста числа подписчиков замедлились, из‑за чего стоимость акций онлайн-кинотеатра упала на 10%. Руководители объясняют это тем, что люди стали меньше смотреть кино дома после отмены локдауна. Если в прошлом году аудитория сервиса увеличилась на 15,8 млн, то в этом году — лишь на 4 млн. При этом выручка компании увеличилась за счет повышения стоимости подписки — сейчас составляет 11,5 долларов в месяц. В первом квартале 2020 года сервис заработал 5,7 млрд долларов, а в такой же период этого года — 7 млрд.

В последнем квартале текущего года Netflix выпустит третий сезон «Сексуального просвещения», второй сезон «Ведьмака», а также продолжение комедии «Кобра Кай» и триллера «Ты». Еще к выходу сейчас готовятся «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот и лента «Побег из Спайдерхед», где сыграли Крис Хемсворт и Майлс Теллер.

Сейчас лидером по количеству просмотров стал сериал «Люпен» с Омаром Си, который посмотрели 76 млн подписчиков. В тройку лидеров вошли «Смертельная зона» (66 млн просмотров) и семейная комедия «День „да“» (62 млн). В топ также попали «Судьба: сага Винкс» и «Аферистка».

Ранее аналитики компании Bankr заявили, что Netflix увеличивает расходы на контент, чтобы сохранить лидерство в области видеостриминга. Кроме того, платформа тратит значительные деньги на развитие азиатского рынка — для этого Netflix недавно открыл две киностудии в Корее.