Bankr: Netflix потратит в 2021 году около 19 млрд долларов на собственный контент

Стриминговый сервис Netflix, предположительно, потратит в 2021 году порядка 19,03 млрд долларов на создание собственного контента. Такой прогноз сделала компания Bankr.

Netflix ежегодно увеличивает свою бюджет на собственные шоу и фильмы с 2013 года — тогда стриминговый гигант стартовал с 2,4 млрд долларов. В 2020 году сумма выросла до 17,3 млрд, и она увеличится еще примерно на 10% в новом году, считают специалисты.

По мнению Bankr, сервис увеличит расходы на контент, чтобы сохранить лидерство в области видеостриминга. Кроме того, компания потратит значительные деньги на развитие азиатского рынка — для этого Netflix недавно открыл две киностудии в Корее.