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Новый стрим-сервис от МТС выпустит первый байопик про Павла Дурова

Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

24 апреля онлайн-кинотеатр Kion выпустит первый документальный фильм, посвященный основателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову. Саму платформу запустил МТС 20 апреля. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-секретарь компании.

Премьера биографии Дурова состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 22 по 29 апреля. Сразу после нее фильм станет доступен на Kion.

«Дуров» — это фильм-портрет, который собран из историй и воспоминаний знакомых, друзей и коллег, окружавших Павла Дурова на разных этапах жизни.

Режиссером картины стал Родион Чепель. До официального дебюта он съездил в Дубай (там находится штаб-квартира Telegram), чтобы показать фильм его главному герою.

«Некоторые фрагменты вызывали смех, удивление или иронию, но меня удивило, что Павел полностью принял увиденное, даже несмотря на то что там были вещи, которые он о себе не раскрывает. Мы обсудили позиции разных героев — как тех, кто разделял позицию Павла, так и тех, кто был в фильме ему противопоставлен. После этого Дуров поздравил меня и команду с завершением работы над интересным проектом», — поделился Чепель.

Стрим-сервис Kion — это новая версия сервиса «МТС ТВ». В нем будет более 200 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов, документалок и мультфильмов. На платформе будет и оригинальный контент — уже готово около 30 эксклюзивных проектов.

По информации пресс-службы, Kion представит новый формат — «киносторис». Зрители смогут смотреть полнометражные фильмы короткими эпизодами, как сериалы.

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