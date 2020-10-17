50 Cent начнет продюсировать хоррор-фильмы

Рэпер 50 Cent займется продюсированием хоррор-фильмов совместно с режиссером Элаем Ротом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех картин. По словам Рота, команда будет снимать ленты, «которые другие боятся создавать».

50 Cent также будет заниматься производством игр, сувениров и прочей продукции, сопровождающей будущие фильмы, с целью увеличить доход студии 3BlackDot.

В апреле рэпер выпустил клип на песню «Tryna F*ck Me Over», записанную с Post Malone в 2015 году. Ролик появился примерно в тот же момент, когда продажи записей 50 Cent достигли 30 млн копий.