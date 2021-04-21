Владимир Путин провел традиционное ежегодное открытое обращение к Федеральному собранию. На нем президент анонсировал новые выплаты и социальные меры. Их полный список можно найти здесь.

Слушателями послания стали 450 членов Государственной думы и 170 — Совета Федерации. Администраторы ряда телеграм-каналов решили, что гораздо интереснее наблюдать за реакциями депутатов, чем слушать президента. Собрали для вас главные мемы с мероприятия.

Самым частым поводом для шуток стала усталость чиновников. Не все выдержали полуторачасовую встречу в бодром состоянии.