Владимир Путин провел традиционное ежегодное открытое обращение к Федеральному собранию. На нем президент анонсировал новые выплаты и социальные меры. Их полный список можно найти здесь.
Слушателями послания стали 450 членов Государственной думы и 170 — Совета Федерации. Администраторы ряда телеграм-каналов решили, что гораздо интереснее наблюдать за реакциями депутатов, чем слушать президента. Собрали для вас главные мемы с мероприятия.
Самым частым поводом для шуток стала усталость чиновников. Не все выдержали полуторачасовую встречу в бодром состоянии.
Речь про талант предпринимательства не сильно впечатлила советника президента Владимира Васильева, министра финансов Антона Силуанова и председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.
Но апатия из‑за плохой погоды настигла не всех.
Геннадия Зюганова сравнивают с Берни Сандерсом. Не хватает только фирменных варежек и маски.
К слову про отношение депутатов к маскам. Зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, например, один из немногих, кто ее надел.
Тем не менее анонс каждой меры поддержки приветствовался аплодисментами. Депутаты не сдержали оваций и когда Путин сравнил недоброжелателей России с «мелкими Табаками» из книг Киплинга.