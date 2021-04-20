В России за сутки выявили 8164 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8164 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 425 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 718 854. За последние сутки вылечился 9631 человек, за все время — 4 343 229. За сутки умерли 379 пациентов, за весь период — 106 307.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 142,1 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,7 млн). На втором месте Индия (15,3 млн), на третьем — Бразилия (13,9 млн), на четвертом — Франция (5,3 млн).