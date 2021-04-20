В России за сутки выявили 8164 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8164 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 425 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.