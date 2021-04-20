Прибывающих из‑за границы россиян обязали дважды сдавать тест на коронавирус

Роскомнадзор обязал всех, кто прибывает в Россию из‑за границы, дважды сдавать тест на коронавирус. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 мая это требование будет касаться граждан, посетивших Турцию и Танзанию. С 1 мая правило распространится на прибывающих из всех стран.

ПЦР-тесты на коронавирус нужно сдать в течение пяти дней после въезда в Россию. Между первым и вторым тестированием должно пройти не менее суток. Оба результата нужно загрузить на сайт госуслуг.

Кроме того, Роспотребнадзор потребовал проводить в аэропортах России выборочное тестирование на COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства, прилетающих из‑за рубежа.

До сих пор все, кто прибывает в Россию из‑за границы любым видом транспорта, должны были в течение трех дней сдать один тест на коронавирус и загрузить его результаты на сайт госуслуг.

На прошлой неделе Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Эту меру власти объяснили осложнением ситуации с коронавирусом в этих странах.