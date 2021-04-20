Роман Абрамович готовит документы о выходе «Челси» из Суперлиги

Миллиардер Роман Абрамович, который владеет лондонским «Челси», принял решение о выходе футбольного клуба из числа участников Европейской Суперлиги. Перед этим он провел совещание с членами правления клуба и «дал зеленый свет» подготовке документов к выходу из турнира, пишет в твиттере британский журналист Мэтт Лоу.

Источник Forbes, близкий к бизнесмену, подтвердил эту информацию. По его словам, такой шаг вызван проблемами, возникшими с УЕФА и участием в Лиге чемпионов, а также мнением болельщиков. «Не деньги побуждали Романа иметь дело с клубом, а футбольное сообщество и фанаты. [Недовольство фанатов] не то, чего мы хотим», — добавил он.

По неподтвержденным данным, другие клубы присоединились к «Челси» и Абрамовичу и тоже готовятся выйти из турнира.