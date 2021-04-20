Роман Абрамович готовит документы о выходе «Челси» из Суперлиги

Миллиардер Роман Абрамович, который владеет лондонским «Челси», принял решение о выходе футбольного клуба из числа участников Европейской Суперлиги. Перед этим он провел совещание с членами правления клуба и «дал зеленый свет» подготовке документов к выходу из турнира, пишет в твиттере британский журналист Мэтт Лоу.
Источник Forbes, близкий к бизнесмену, подтвердил эту информацию. По его словам, такой шаг вызван проблемами, возникшими с УЕФА и участием в Лиге чемпионов, а также мнением болельщиков. «Не деньги побуждали Романа иметь дело с клубом, а футбольное сообщество и фанаты. [Недовольство фанатов] не то, чего мы хотим», — добавил он.
По неподтвержденным данным, другие клубы присоединились к «Челси» и Абрамовичу и тоже готовятся выйти из турнира.
Ранее болельщики «Челси» вышли к стадиону «Стэмфорд Бридж» с акциями протеста против участия клуба в Европейской Суперлиге. К фанатам пришлось обратиться техническому директору «Челси» Петру Чеху.
Против турнира также выступил президент UEFA Александр Чеферин. Он заявил, что Европейская Суперлига — это «плевок в лицо всем любителям футбола». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также пообещал сорвать планы Суперлиги, критикуя попытки создать соревнования «только для своих».
19 апреля двенадцать европейских футбольных клубов сообщили о создании Суперлиги. В числе основателей оказались «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхем», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Они получат 3,5 млрд евро на поддержку планов по вложениям в инфраструктуру и возмещение последствий пандемии коронавируса