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В Пушкинском музее представили керамику и текстиль Пикассо и Матисса

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:13

Сегодня, 20 апреля, открылась выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина». На ней представлены керамика и текстиль известных художников.

Гости музея увидят более 70 работ, среди которых декоративная керамика Мориса Дени и фовистов из собрания И.А. Морозова, работы, созданные Пабло Пикассо в мастерской «Мадура» в Валлорисе, шпалеры Жана Люрса и Фернана Леже, а также крайне редкие текстильные панно одного из ведущих художников по ткани эпохи ар-деко Рауля Дюфи.

«Название выставки не случайно, она рассказывает о том, как прекрасен мир материальной культуры, как он разнообразен и неожиданен и как мы иногда считаем его незначительным по сравнению с силой холста. Здесь мы видим произведения великих художников конца XIX — начала XX века, чьи имена очень хорошо знакомы всему миру», — сказала ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

По ее словам, предметы декоративного искусства часто дополняют живописные полотна на выставках, но музей никогда не делал для него отдельную выставку.

Кураторами экспозиции выступили старший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Елена Пильник и научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Елена Коротких.

Выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина» продлится до 20 июня.

В марте музей вместе с фестивалем Context. Diana Vishneva и Aksenov Family Foundation представили фильм «Слепок», в котором Диана Вишнева, режиссер Андрей Сильвестров и группа хореографов исследуют пространство ГМИИ имени Пушкина и его связь с современным танцем. Картина стала размышлением о единстве актуальных форм искусства с историческим художественным контекстом.

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