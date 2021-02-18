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Диана Вишнева и Пушкинский музей показали тизер фильма «Слепок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

ГМИИ имени Пушкина, фестиваль Context. Diana Vihneva и Aksenov Family Foundation представили тизер фильма «Слепок». Он появился на ютьюб-канале музея.

Ролик предваряет выход картины, который намечен на начало апреля. Главной героиней ленты стала Диана Вишнева. Она вместе с режиссером Андреем Сильвестровым и группой хореографов исследовала пространство Пушкинского музея и его связь с современным танцем.

«Слепок» выступил размышлением о единстве актуальных форм искусства с историческим художественным контекстом. «Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм», — отмечают создатели проекта.

Авторы фильма переосмыслили классические сюжеты из истории западноевропейской цивилизации и воплотили их в новых хореографических формах под музыку Марка Булошникова, Александра Хубеева, Дарьи Звездиной, Василия Пешкова.

Постановщиками перформансов, запечатленных в картине, стали финалисты Context. Diana Vishneva Константин Семенов, Андрей Короленко, Анна Щеклеина, Александр Фролов и Лидия Бурдинская.

«Мы путешествуем из эпохи в эпоху. Обнаруживаем, что у каждого времени своя пластика тела, и эта пластика не только про красоту, но и про политику, и про устройство мира. Мы находим для каждого времени свой язык, на котором говорит изображение», — поясняет Андрей Сильвестров.

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