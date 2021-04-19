Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на обеспечение равного доступа к вакцинам в разных странах

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 100 тысяч евро. Эти деньги она просит потратить на обеспечение равного доступа к вакцинам в разных странах мира, сообщил ТАСС.

Программа поддержки небогатых стран в процессе глобальной вакцинации называется COVAX. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус призвал мировое сообщество присоединиться к Тунберг, поддержать проект и «защитить наиболее уязвимых людей» от пандемии.

С таким же призывом обратилась и сама Тунберг. Активистка отметила необходимость «больше сделать в связи с трагедией вакцинного неравенства» и исправить «большой дисбаланс в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19».

Механизм COVAX предполагает, что государства с высоким уровнем доходов оплатят вакцины для менее богатых стран. К концу 2021 года, по плану ВОЗ, в мире должны быть равномерно распределены около 2 млрд доз вакцин.

Ранее благотворительная организация One Campaign анонсировала анимационный сериал «Пандемика», который призван привлечь внимание к проблеме неравномерного распределения вакцин в мире. В проекте приняли участие Боно и Пенелопа Крус.