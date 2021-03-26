Боно и Пенелопа Крус озвучат героев мультсериала «Пандемика». Он будет посвящен вакцинам

Музыкант и кинозвезда озвучат персонажей мультсериала. Помимо них, этим также займутся Патрик Адамс , Майкл Шин, Кумэйл Нанджиани, Ванда Сайкс и другие известные артисты.

Благотворительная организация One Campaign выпустит анимационный сериал «Пандемика», который расскажет о важности вакцин от COVID-19. В нем примут участие сооснователь фонда Боно и актриса Пенелопа Крус , сообщил The Hollywood Reporter .

«Анимированный мир „Пандемики“ оживляет простую истину — то, где вы живете, не должно определять, получите ли вы эти спасающие жизнь прививки», — рассказал Боно.

Он надеется, что шоу привлечет внимание людей к проблеме неравномерного распределения вакцин в разных странах. «Если вакцина не повсеместно, эта пандемия никуда не денется», — заметил фронтмен U2.

«Даже в то время, пока многие из нас все еще ждут своей очереди, мы должны взять на себя обязательство сделать так, чтобы миллиарды людей по всему миру не остались в конце очереди. Это, очевидно, правильно, а также это единственный выход из пандемии для всех нас», — заявил музыкант.

Крус назвала анимационный проект «убедительной иллюстрацией неравенства во всем мире». Мульсериал будет создан при участии художника Эндрю Раэ и аниматоров киностудии Titmouse — авторов клипа Дуа Липы «Hallucinate».