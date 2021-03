Боно и Пенелопа Крус озвучат героев мультсериала «Пандемика». Он будет посвящен вакцинам

Благотворительная организация One Campaign выпустит анимационный сериал «Пандемика», который расскажет о важности вакцин от COVID-19. В нем примут участие сооснователь фонда Боно и актриса Пенелопа Крус, сообщил The Hollywood Reporter.

Музыкант и кинозвезда озвучат персонажей мультсериала. Помимо них, этим также займутся Патрик Адамс, Майкл Шин, Кумэйл Нанджиани, Ванда Сайкс и другие известные артисты.