В России за сутки выявили 8632 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8632 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 689 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 702 101. За последние сутки вылечился 7391 человек, за все время — 4 326 780. За сутки умерли 389 пациентов, за весь период — 105 582.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 140 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,6 млн). На втором месте Индия (14,7 млн), на третьем — Бразилия (13,9 млн), на четвертом — Франция (5,3 млн).