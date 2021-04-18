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Уайатт Рассел ответил на вопросы фанатов шоу «Сокол и зимний солдат»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:42

Marvel попросил пользователей твиттера задать вопросы к создателям «Сокола и зимнего солдата». Первым на них ответил Уайатт Рассел, сыгравший главного антагониста сериала Джона Уокера. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале студии.

Рассел поделился, что его герой — абсолютно не похожий на него человек, поэтому ему пришлось играть свою противоположность. Зато проблем с щитом Капитана Америки не возникло — он вполне легкий.

В целом сериал он описал тремя словами: «Захватывающий, насыщенный и человечный». По мнению актера, зрителям точно понравится такое количество активных сцен, сражений главных героев и то, как меняются персонажи по ходу сюжета.

Были и вопросы, которые никак не раскрывали Уокера, актера или сериал. Например, один пользователь спросил, какое общее хобби могло бы быть у всех персонажей Уайатта Рассела. Актер ответил: «Моделирование самолетов и кораблестроение».

Боевик «Сокол и зимний солдат» посвящен дуэту, который сражается со злом. Сэм Уилсон надевает костюм Капитана Америки и отправляется выполнять миссию от Стива Роджерса. В это время Баки Барнс пытается заново влиться в социум и современный мир.

В один момент появляется злодей Джон Уокер, который забирает легендарный щит Капитана Америки. Главные герои пойдут на все, чтобы его вернуть.

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