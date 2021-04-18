Blossoms проведут в Ливерпуле пробный концерт без режима социальной дистанции

Британская группа Blossoms проведет пробный концерт, гости которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает NME.

Мероприятие Sefton Park Pilot стало частью правительственной программы по возвращению массовых мероприятий после снятия локдауна, которое должно состояться в Великобритании в июне.

Blossoms назначены хедлайнерами музыкального события 2 мая в парке Сефтон. Перед ними сыграют коллективы The Lathums и Zuzu. Шоу смогут посетить только 5000 человек, несмотря на то, что площадка рассчитана на 7500. Все зрители должны будут сдать тест на COVID-19 до и после мероприятия. Маски и перчатки им можно будет не надевать.

В декабре прошлого года Blossoms опубликовали анимационный рождественский мини-фильм «Christmas Eve (Soul Purpose)». Картина показывает компанию друзей-животных, которые проводят время в пабе и поют праздничные песни. Увидев новость о пропавшем олене Санта-Клауса, они решают найти его и спасти Рождество.