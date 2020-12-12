Blossoms выпустили рождественский анимационный мини-фильм «Christmas Eve (Soul Purpose)»

Картина показывает компанию друзей-животных, которые проводят время в пабе и поют праздничные песни. Увидев новость о пропавшем олене Санта-Клауса, они решают найти его и спасти Рождество.

Британская группа Blossoms опубликовала анимационный мини-фильм «Christmas Eve (Soul Purpose)». Его можно посмотреть на ютьюбе .

В озвучке персонажей вместе с музыкальным коллективом приняли участие певица Rowetta и комик Ллойд Гриффит. Песню «Christmas Eve (Soul Purpose)», легшую в основу мини-фильма, артисты выпустили в ноябре.

В мае группа Blossoms выложила карантинную версию сингла «My Swimming Brain (in Isolation)» со своего последнего на сегоднящний день альбома «Foolish Loving Spaces», который вышел в январе. Это третий полноформатный релиз группы.