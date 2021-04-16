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Young Thug выпустил продолжение альбома «Slime Language». На фитах — Drake, Travis Scott и Kid Cudi

Виктория Шанина
Сегодня в 10:55

Рэпер Young Thug выпустил новый альбом «Slime Language 2» вместе с Gunna и артистами своего лейбла Young Stoner Life.

В «Slime Language 2» попало 23 трека, большинство из которых — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. Среди них Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другие.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.

Пластинка стала продолжением альбома «Slime Language», который вышел в 2018 году. В него попали 15 треков, в записи которых принимали участие Lil Uzi Vert, Gunna, Tracy T, Lil Keed, Strick и другие. Тогда Gunna был еще не очень популярен, а теперь он вторая по величине звезда YSL.

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