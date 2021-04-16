Рэпер Young Thug выпустил новый альбом «Slime Language 2» вместе с Gunna и артистами своего лейбла Young Stoner Life.

В «Slime Language 2» попало 23 трека, большинство из которых — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. Среди них Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другие.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.