Рэпер Young Thug выпустил новый альбом «Slime Language 2» вместе с Gunna и артистами своего лейбла Young Stoner Life.
В «Slime Language 2» попало 23 трека, большинство из которых — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. Среди них Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другие.
Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.
Пластинка стала продолжением альбома «Slime Language», который вышел в 2018 году. В него попали 15 треков, в записи которых принимали участие Lil Uzi Vert, Gunna, Tracy T, Lil Keed, Strick и другие. Тогда Gunna был еще не очень популярен, а теперь он вторая по величине звезда YSL.