Therr Maitz выпустили трек «Superstar». На него сняли сразу два клипа

Группа Therr Maitz, возглавляемая музыкантом Антоном Беляевым, выпустила новый трек «Superstar». На него сняли сразу два клипа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители коллектива. Первое видео снял режиссер Сергей Минадзе, который ранее поставил для музыкантов клип «Container». Ролик рассказывает историю артистов, пытающихся добиться популярности. Среди героев фильма — Иосиф Пригожин, Андрей Малахов и Александр Ревва.

Второй ролик представляет собой лирик-видео. В нем снялись участники телешоу «Танцы», а также сын Беляева. Ранее его можно было увидеть в клипе «Undercover» — правда, тогда Семен Беляев находился еще в материнской утробе.

Танцевальная песня, по мнению коллектива, станет хорошим музыкальным сопровождением для грядущего лета. В начале весны Therr Maitz надеялась на участие в на конкурсе «Евровидение» с треком «Bitter Words», но уступили в отборе Маниже.