«Ногу свело!» отменила тур из‑за давления на организаторов. Ранее ее лидер поддержал Навального

Группа «Ногу свело!» отменила свой тур по Сибири. Как заявил фронтмен коллектива Макс Покровский, на организаторов концертов в регионах надавили люди из «важных кабинетов».

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие‑то важные кабинеты и сказали, что концерт „Ногу свело!“ состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут. Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур. Мы вас бесконечно любим и остаемся с вами. Надеюсь, и вы останетесь с нами», — написал музыкант в инстаграме.