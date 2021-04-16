«Ногу свело!» отменила тур из‑за давления на организаторов. Ранее ее лидер поддержал Навального

Группа «Ногу свело!» отменила свой тур по Сибири. Как заявил фронтмен коллектива Макс Покровский, на организаторов концертов в регионах надавили люди из «важных кабинетов».
«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие‑то важные кабинеты и сказали, что концерт „Ногу свело!“ состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут. Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур. Мы вас бесконечно любим и остаемся с вами. Надеюсь, и вы останетесь с нами», — написал музыкант в инстаграме.
Тур «Ногу свело!» по городам Сибири был намечен на 25 апреля — 6 мая. Группа собиралась выступить в Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Красноярске, Абакане и Иркутске.
Ранее Покровский несколько раз публично выступил в защиту Алексея Навального. После того как политика арестовали, музыкант потребовал освободить его. В октябре «Ногу свело!» выпустила клип на песню «Молчание ягнят», посвященную протестам в Беларуси и Хабаровске.