В России выявили чуть меньше 9 тыс. новых случаев COVID-19

В России седьмой день подряд выявляют менее 9 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 8995, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших на 51 превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заражений в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областях.