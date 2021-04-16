В России выявили чуть меньше 9 тыс. новых случаев COVID-19

В России седьмой день подряд выявляют менее 9 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 8995, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших на 51 превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых заражений в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 684 148. За последние сутки вылечились 9 109 человек, за все время — 4 310 557. За сутки умерли 397 пациентов, за весь период — 104 795.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 139,1 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,4 млн). На втором месте Индия (14,2 млн), на третьем — Бразилия (13,7 млн), на четвертом — Франция (5,2 млн).