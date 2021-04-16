Какую роль предстоит сыграть Миккельсену, держится в секрете. Также создатели картины не раскрывают пока детали сюжета. Форд , очевидно, вернется к культовому образу археолога Джонса. Уоллер-Бридж сыграет центрального женского персонажа.

Датский актер Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма станет Джеймс Мэнголд, известный по проектам «Ford против Ferrari», «Логан» и «Прерванная жизнь». Стивен Спилберг в этот раз выступит продюсером ленты вместе с Кэтлин Кеннеди, Фрэнком Маргаллом и Саймоном Эмануэлем.

Музыку к пятой части франшизы вновь напишет Джон Уильямс. Работа над картиной должна начаться летом 2021 года. Премьера фильма намечена на 29 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что «Индиана Джонс-5» станет началом новой киносерии. Для Харрисона Форда фильм окажется последним, а дальнейшие события развернутся вокруг новых персонажей — ими, возможно, будут как раз герои Миккельсена и Уоллер-Бридж.