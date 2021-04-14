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Instagram и Facebook начали тестировать скрытые лайки. Отказаться от счетчика можно по желанию

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:59

Instagram и Facebook начали тестировать функцию скрытия лайков. Об этом сообщил TJ со ссылкой на пресс-службу Facebook.

У небольшой группы людей появилась возможность отключать счетчик лайков. Делать это или нет, могут решить сами владельцы аккаунтов. По словам представителей Facebook, полный отказ от лайков на платформе снижает социальное давление, но нравится не всем пользователям.

«Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки „нравится“, но другие все еще хотят их видеть и следить за тем, что популярно», — пояснили в пресс-службе компании.

Первые эксперименты со скрытием лайков начал Instagram еще в 2019 году. «Афиша Daily» выясняла, как лайки изменили интернет и почему в отказе от них виноват сериал «Черное зеркало».

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