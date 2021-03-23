Путин сделал прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Кремля.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Каким препаратом привился президент, неизвестно. В Кремле эту информацию раскрывать не стали.

О планах сделать прививку от COVID-19 глава государства сообщил 22 марта на совещании по вопросам вакцинации с членами правительства.

В тот же день Песков уточнил, что процедура не станет публичным мероприятием. На вопрос журналистов, какой именно вакциной будет привит Путин, пресс-секретарь ответил, что это будет один из трех разработанных в России препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КоВак».