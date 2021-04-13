ФАС завела дело против компании «Яндекс» из‑за дискриминации в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Яндекс» из‑за «дискриминационных условий на рынке поиска в сети». Об этом ФАС сообщила в своем телеграм-канале.

По словам службы, «Яндекс» не отреагировал на предупреждение, и теперь ему грозит штраф. Каким он будет, зависит от итогов расследования. Оно должно доказать факт нарушения и ограничения конкуренции.

«ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО „Яндекс“ в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики», — заявили в ФАС.

В ИТ-коалиции заявили, что из‑за действий «Яндекса» независимые интернет-сервисы терпят серьезные потери трафика. Представители «Яндекса» не согласны с обвинениями.

«Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тыс. компаний бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов», — сказали в «Яндексе».