Теперь официально: Apple проведет презентацию 20 апреля

Компания Apple разослала журналистам приглашения на свою следующую презентацию. Она начнется 20 апреля в 20.00 по Москве.

В сообщении не сказано, что именно покажут на мероприятии. The Verge пишет, что там могут представить новые модели iPad Pro с более мощным процессором и обновленными камерами.

Еще одна возможная новинка — трекеры AirTag, которые позволят отслеживать объекты с помощью технологии Find My. Устройства можно будет прикрепить к какому‑либо предмету, например, рюкзаку или кошельку, и в случае потери найти их.

Осенью 2020 года Apple провела сразу три презентации новинок. На них представили новые Apple Watch, модели iPad и iPhone и MacBook. Подробнее о последней презентации можно прочитать здесь.