Apple провела третью презентацию за два месяца, чему удивился даже глава компании Тим Кук. На этот раз речь пошла о новых макбуках и собственном процессоре. Кратко пересказываем, что было интересного и почему это важно.

Процессор для ноутбуков Apple M1 Apple делает свои чипы, которые устанавливает в айфоны, часы и айпады, около 10 лет. Недавно она начала устанавливать в свои мобильные устройства нейронные процессоры для операций на основе машинного обучения. Но в макбуках всегда были установлены процессоры сторонних производителей, например, Intel. В новом чипе для ноутбуков под названием M1 объединены процессор, интегрированная видеопамять и мощный нейронный процессор. Apple говорит, что чип работает в два раза быстрее существующих процессоров, но потребляет намного меньше энергии. Пока что Apple будет продавать макбуки и на собственных чипах, и на процессорах Intel. Окончательный переход на собственные разработки планируется завершить в течение нескольких лет.

Приложения iOS на макбуках Устройства с чипом M1 смогут открывать приложения и игры для iOS и iPadOS, если разработчики адаптируют их для ноутбуков. Классические десктопные приложения не смогут работать на новых макбуках — разработчикам тоже следует адаптировать их для новой среды. Apple выпустила для них программный пакет, который позволит перенести приложения быстрее — в рекламных роликах говорили, что это занимает буквально 10 минут. В следующем месяце перенесут Adobe Lightroom, в начале следующего года — Adobe Photoshop.

MacBook Air без вентилятора

Все улучшения макбуков связаны с новым процессором. Благодаря ему они работают быстрее, например, устройства смогут моментально выходить из состояния сна. Вице-президент компании Крейг Федериги сравнил это со скоростью включения экрана айфона . Мощность макбуков-эйр продемонстрировали на примере монтажа ролика в разрешении 6K. Главная особенность новых макбуков-эйр — отсутствие охлаждающих вентиляторов. Из‑за того, что процессоры M1 потребляют меньше энергии, им не нужно активное охлаждение, а выделяющееся тепло уходит за счет «алюминиевого теплоотвода». Это значит, что ноутбуки вообще не будут шуметь. Время работы макбуков-эйр значительно выросло. Скачанное видео можно смотреть до 18 часов — на 6 часов дольше, чем раньше.

базовая версия: чип M1 с 8‑ядерным процессором и 7‑ядерным графическим процессором, 8 ГБ объединенной памяти, 256 ГБ SSD 99 990 рублей более продвинутая отличается 8‑ядерным графическим процессором и 512 ГБ SSD 124 990 рублей

MacBook Pro

На чипе M1 работают только 13-дюймовые макбуки-про, 16-дюймовые продолжат использовать процессоры Intel. Первые в 2,8 раза быстрее прошлых макбуков-про, их графическая память ускорилась в пять раз. Это самые долго работающие ноутбуки Apple: скачанное видео будет проигрываться 20 часов, то есть на 10 часов дольше, чем раньше. Также появилось актуальное обновление для эпохи карантина — в макбуке-про работают три микрофона, которые передают звук чище и избавляются от шумов. Изображение с камеры тоже стало лучше.

Базовая версия: чип M1 с 8‑ядерным процессором, 8‑ядерным графическим процессором, 8 ГБ памяти, 256 ГБ SSD 129 990 рублей Более продвинутая отличается только SSD-накопителем на 512 ГБ 149 990 рублей

Mac mini

Мини-компьютер обновили первый раз за два года — тоже с помощью чипа M1. Его процессор стал в три раза быстрее, графический процессор — в шесть раз. Во время презентации отметили, что на таком компьютере можно заниматься сложными задачами, например, создавать игры. По мощности новый мак-мини не отличается от макбука-про.

Базовая версия 74 990 рублей Более продвинутая отличается только SSD-накопителем на 512 ГБ 94 990 рублей

Дата выхода macOS Big Sur Обновление, которого владельцы маков ждут уже два месяца, выйдет 12 ноября.