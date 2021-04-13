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Ученые предложили рассматривать Вселенную как самообучающуюся систему

Семён Гудошников
Сегодня в 19:29

Команда физиков-теоретиков, работающих с Microsoft, опубликовала препринт статьи, в которой предложила рассматривать Вселенную как самообучающуюся систему. Материал опубликован на arxiv.org и занимает 80 страниц, основные идеи из него пересказал The Next Web.

По предположению ученых, физические законы не постоянны, но меняются с течением времени. Изменение необходимо, чтобы Вселенная продолжила существовать, и подобно процессам, которые происходят в системах машинного обучения. Как и нейросеть, которая способна обучаться без учителя, наша Вселенная, согласно теории, сама обучается собственным законам.

Исходный физический закон, вероятно, был простым, самовоспроизводящимся и способным к развитию. Авторы статьи предполагают, что Вселенная появилась не в результате Большого взрыва, а из простого взаимодействия между частицами.

При этом законы описываются в работе как необратимые, а значит, их эволюция является однонаправленной и Вселенная не может вернуться к своему предыдущему состоянию. В противном случае Вселенная, вероятно, чаще бы переходила к своему прошлому состоянию, чем к какому‑либо новому.

Это связано с тем, что любое состояние должно отвечать некоторым ограничительным условиям, а предыдущее состояние уж точно им соответствует. Когда мы видим развивающуюся систему, которой свойственны периоды стабильности, вероятно, она развивается однонаправленно, отмечает TNW.

Если физические законы действительно меняются с течением времени, то для людей может оказаться невозможным когда‑либо построить «теорию всего» (теорию, которая бы описала все фундаментальные взаимодействия, такие как электромагнитное, гравитационное и ядерное). Будет затруднительно и описать эволюцию Вселенной, если только не существует «жесткого диска», который бы хранил записи о всех ее предыдущих состояниях.

Работа не имеет окончательных выводов и пока не прошла рецензирование научным сообществом. Но, как отмечают ее авторы, она является «детскими шагами» к более общей теории.

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